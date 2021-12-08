挪用SRC资金案罪名成立 纳吉上诉被驳回

（早报讯）马来西亚上诉庭周三（8日）裁定，高庭对前首相纳吉被控挪用一马公司（1MDB）前子公司SRC国际公司4200万令吉（约1360万新元）资金的裁决正确。

“当今大马”报道，马国上诉庭三司一致同意维持高庭对纳吉七项罪名成立的裁决，驳回纳吉提出的上诉。

这起上诉案的领审法官为阿都卡林，另外两名承审法官是哈斯扎纳和瓦兹。

阿都卡林说，高庭正确无误地裁决纳吉是SRC国际公司的“影子董事”。上诉庭认同高庭的裁决，即纳吉完全掌控SRC国际公司。

阿都卡林认为，就公务员退休基金局借贷40亿令吉给SRC公司一事，纳吉并非为了国家利益，而是为个人利益着想。纳吉的行为不符合国家利益，让国家蒙羞。

报道指，法官宣读对纳吉不利的裁决时，68岁的纳吉显得神色冷静。

据悉，纳吉仍有最后一次机会就SRC案的裁决向联邦法院提起上诉。

当天的裁决是通过Zoom以线上方式进行。纳吉在其位于柏威年高级公寓的居所出席线上审讯。

吉隆坡高庭法官莫哈末纳兹兰去年7月28日裁定纳吉面对七项刑事失信、洗钱及滥权控状罪名成立，并宣判纳吉的一项滥权罪被判入狱12年和罚款2亿1000万令吉（约6835万新元）、三项刑事失信罪和三项洗钱罪则个别被判入狱10年。纳吉七项罪名的刑罚是坐牢72年和罚款2亿1000万令吉，但刑期同时执行，所以只须坐牢12年。若纳吉无法缴付2亿1000万令吉罚款，则以额外五年监禁代替。