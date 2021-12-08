新西兰警告：中国在印太地区所构成安全威胁日益增加

（早报讯）新西兰国防军在一份报告中警告，中国对新西兰及其邻国带来的安全威胁日益增加。

彭博社报道，新西兰国防部周三（8日）公布最新的《国防评估》报告中对区域安全以及全球竞争的恶化发出警告。报告称，中国是该地区战略竞争加剧的主要推动力，发生对抗冲突的风险由此上升。

新西兰通常每五年进行一次国防评估，作为对政府的独立建议。新西兰在最新的报告中对中国日益增长的存在、日益强大的民族主义意识和其持续的军事集结进行了一系列的关注。

新西兰媒体Stuff报道，新西兰国防部长布里奇曼在惠灵顿国防大厦举行的新闻发布会上说，区域安全的发展轨迹是负面的。“目前在我们看到的环境中，没有任何东西可以说明它将变得更加积极。”

报告指出，“一个日益强大的中国正在更加坚定地追寻自身利益”，并且“正在更明确地推动军队现代化建设。” 报告称，“即便不发生公开冲突，战略竞争也将威胁到新西兰一系列安全领域，包括太空和网络空间。” “对整个印太地区和与新西兰相邻的国家亦是如此。”

报告说，就新西兰的国防和安全利益而言，最具威胁性的潜在进展之一将是“一个与新西兰价值观和安全利益不符的国家在太平洋建立军事基地或双用途设施”。“这种事态发展将从根本上改变地区战略平衡。”

报告建议，在区域环境越来越不利的情况下，新西兰的国防政策必须从风险管控转向更深思熟虑、更积极主动的策略，并且要有明确的优先事项。