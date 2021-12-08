韩国未考虑外交抵制北京冬奥会

（早报讯）澳大利亚宣布加入美国的行列，“外交抵制”北京冬奥会。同样身为美国盟友的韩国指出，政府目前未考虑抵制北京冬奥会，但尚未决定是否派官方代表出席冬奥会。

美国白宫周一（12月6日）宣布，由于中国的人权“暴行”，美国不会派政府官员参加2022年北京冬奥会。澳大利亚总理莫里森周三（8日）也证实，将不会派出官员或政界人士参加2022年北京冬季奥运会。

韩联社报道，韩国青瓦台高级官员周三表明，美方在正式宣布对北京冬奥会采取“外交抵制”前曾通知韩方有关内容，但美方指各国应自行判断是否抵制冬奥会的立场。

韩国总统文在寅周四（9日）将出席美国总统拜登召开的“民主峰会”，介绍韩国政府在增进民主和人权方面取得的成果，并强调国际社会就此展开合作的必要性。

《东亚日报》报道，美国预计将在峰会上邀请韩国等110多个国家举行的民主峰会上也要求共同参与抵制。但是，青瓦台暂时对不参加奥运会的可能性保持距离，而正在推进《终战宣言》的文在寅政府更倾向于向奥运会派遣外交使团。

韩国外交部发言人崔永杉周二（7日）在例行记者会上说：“美方通过外交渠道提前向我方通报了这一决定。不过没有要求参与抵制。”他还说：“韩国政府一直支持北京奥运会的成功举办。希望奥运会能为世界和平、繁荣和南北关系做出贡献。”

本月初，中国中共中央政治局委员、外事办主任杨洁篪在天津与韩国青瓦台国家安保室长徐薰举行会谈，双方除了讨论韩中关系、朝鲜半岛问题，也谈到韩国总统文在寅出席北京冬奥运的可能性。