美国防官员称增强台湾防御能力“任务紧迫”

（早报讯）美国五角大楼负责亚洲事务的最高官员周三（8日）说，加强台湾的防御是一项紧迫的任务，对遏制中国大陆的入侵威胁至关重要，并表示美国的合作伙伴正在加强他们在该地区的军事存在。

近几个月来，台湾和中国大陆之间的紧张局势不断升级；北京对这个它声称是自己的岛屿施加压力，多次在台湾海峡上空执行空中任务。台湾海峡是将台湾与中国大陆分开的水道。

美国负责印太安全事务的助理国防部长拉特纳（Ely Ratner）在参议院外交关系委员会的听证会上说：“毫无疑问，加强台湾的自卫是一项紧迫的任务，也是威慑的一个基本特征。”

拉特纳补充说，中国大陆在台湾周围的空中和海上运动是“故意挑衅”，增加了印度-太平洋地区武装部队之间误判的可能性。“它们使该地区的繁荣和安全处于危险之中，并且是中国对该地区其他美国盟友和伙伴，包括印度、日本、菲律宾和越南进行军事胁迫和侵略的模式的一部分。

美国总统拜登在10月份引起了轩然大波，他说，根据1979年的一项法律，美国有义务向台湾提供自卫的手段，如果北京发动攻击，美国将为台湾辩护。这些言论似乎偏离了华盛顿长期坚持的“战略模糊”政策--不明确美国将如何回应--尽管白宫很快表示拜登没有发出改变政策的信号。

一些美国立法者，包括有影响力的众议院情报委员会的民主党主席希夫（Adam Schiff），已经敦促拜登政府不要那么含糊其辞。当委员会主席、参议员梅嫩德斯（Bob Menendez）问及是否应该改变这一政策时，拉特纳说，他认为这不会有意义地加强威慑力。

当被问及他认为台湾面临的最大风险是什么时，拉特纳回答说：“中国的挑战是一个今天的问题，一个明天的问题，一个2027年的问题，一个2030年的问题，一个2040年的问题，甚至更远。我不认为在日历上有一个我们应该选择的日期，我们应该确保我们从今天开始就维持威慑力。”