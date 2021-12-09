官员：美国和以色列将讨论针对伊朗情况的军事演习

（早报讯）一名美国高级官员告诉路透社，美国和以色列国防部长预计将在周四（9日）讨论可能的军事演习，这些演习将为最坏的情况做准备，以便在外交失败和他们国家领导人要求的情况下，摧毁伊朗的核设施。

这名官员周三在不愿透露姓名的情况下说，10月25日，五角大楼领导人向白宫国家安全顾问沙利文通报了确保伊朗无法生产核武器的全套军事选择。美国预定将与来访的以色列国防部长甘茨进行会谈。伊朗否认寻求核武器，并说它想为和平目的掌握核技术。

美国与以色列的准备工作以前没有报道过，这凸显了西方对与伊朗的艰难核谈判的担忧。美国总统拜登曾希望能恢复被其前任特朗普放弃的2015年核协议。但美国和欧洲官员在上周的会谈后对伊朗新的强硬派政府提出的全面要求表示失望，这加剧了西方对伊朗在推进其核计划的同时玩弄时间的怀疑。

这名美国官员拒绝提供有关可能的军事演习的细节。这名官员说：“我们陷入了这种困境，因为伊朗的核计划正在推进，已经超出了它有任何常规理由的范围。”他同时表示，仍然表示希望进行讨论。

以色列驻华盛顿大使馆和伊朗驻联合国代表团没有立即回应评论要求。

主持会谈的欧盟官员表示，会谈将于周四恢复，美国的伊朗问题特使计划在周末加入会谈。