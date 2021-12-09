科研人员发现“隐形版”奥密克戎毒株

（早报讯）科学家说，他们发现了一种“隐形版”奥密克戎变种毒株，常用的聚合酶链式反应（PCR）检测无法将其与其他变异毒株区分开来。

英国《卫报》网站在12月7日刊登了一则题为“科学家发现更难追踪的“隐形版”奥密克戎毒株”的报道。据报道，“隐形版”变种发生的许多变异与普通奥密克戎毒株相同，但缺少一种特殊的基因变异。这一变种在所有常规PCR检测中还是会被判定为冠病病毒，可以通过基因检测确定属于奥密克戎变体，但无法通过常规PCR检测迅速找到潜在病例。当前，公共卫生官员正是使用PCR检测来快速了解它在全球的传播状况。

研究人员说，目前尚不知道这种新型奥密克戎变种的传播方式与普通奥密克戎变种是否相同，但这种“隐形版”的基因差异巨大，因此表现也可能有所区别。

“隐形版”最初是在南非、澳大利亚和加拿大近日提交的冠病病毒基因组中发现的，目前确定了七个病例，但传播范围可能更广。新型奥密克戎毒株的发现促使研究人员将B.1.1.529谱系拆分成普通奥密克戎毒株BA.1和新变体BA.2。

伦敦大学学院遗传学研究所所长弗朗索瓦·巴卢说：“奥密克戎毒株有两种谱系，BA.1和BA.2。二者之间的基因差异巨大，表现也可能不同。”

科学家会用全基因组分析来确定造成冠病病毒感染的变体属于哪一种，但PCR检测有时也能给出指示。英国大约一半的PCR仪器会寻找病毒的三个基因，奥密克戎和之前的阿尔法变异毒株对其中两个检测呈阳性。这是因为这两种毒株发生了刺突基因缺失的基因变异。

一些研究人员非正式地称上述新变体为“隐形的奥密克戎”，因为它不存在刺突基因缺失，从而无法通过PCR检测被发现。一个重大的未知因素是，这种新变体是如何产生的？尽管它仍属于奥密克戎，但二者存在巨大的基因差异，如果它迅速传播，就有可能被定性为新的“关切变异株”。

一名研究人员说，奥密克戎接连出现两种发生变异的变体（即BA. 1和BA.2）“令人担忧”，还表示公共卫生监测“缺失了拼图中的一大块”。