马国首相：重启新隆高铁仍在初步讨论阶段

（早报讯）马来西亚首相依斯迈沙比里上个月向新加坡总理李显龙提议重启新隆高铁（HSR）计划后，让人关注此计划是否死灰复燃。依斯迈沙比里周四（12月9日）强调，重启计划仍在初步讨论阶段。

据《东方日报》报道，依斯迈沙比里当天在国会回答峇眼国会议员林冠英的提问时表示，他和总理李显龙于11月29日的会面中，建议重启新隆高铁计划的谈判，而总理李显龙开放接受马来西亚所提出的新建议。

“我要强调，重启新隆高铁计划的可能性仍在初步讨论阶段。所以尊贵的（林冠英）询问计划成本是否可减至500亿令吉的问题并不存在。”

他说，根据新建议的估计，新隆新高铁2.0计划的成本远比新隆高铁1.0和新隆高铁2.0来得低。“新隆高铁1.0和2.0计划中，包括成立一间资产管理公司（Assets Co），由私人单位和大马及新加坡政府共同拥有及管理。这间公司将拥有高铁的资产及系统，并负责承建、融资及维修高铁的资产和系统，以及进行采购和维修。”

“在新隆新高铁2.0计划中，大马建议废除资产管理公司。新加坡之前不赞同这间资产管理公司，才导致马新政府于2016年12月13日签署的新隆高铁计划终止。”

依斯迈沙比里表示，自2013年起，所有新隆高铁计划的谈判工作都由首相署（掌管经济事务）部长和经济部长所领导，内阁是于2020年中才决定，由他领导与新加坡的谈判工作。