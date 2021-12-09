新西兰拟禁止年轻人购买香烟 2027年创建“无烟”一代

（早报讯）新西兰计划禁止年轻人在有生之年购买香烟，为世界上对烟草业最严厉的打击之一。当局认为，其他戒烟方法所花费的时间太长。

在这个拥有500万人口的太平洋国家，2027年14岁及以下的人将永远不允许购买香烟，这是周四（9日）公布的提案的一部分，该提案还将限制授权销售烟草的零售商数量，并削减所有产品的尼古丁含量。

新西兰卫生部副部长维拉尔在一份声明中说：“我们希望确保年轻人永远不开始吸烟，因此我们将向新的青年群体销售或供应吸烟烟草产品定为违法行为。”“如果没有任何改变，毛利人的吸烟率要降到5%以下还需要几十年的时间，而且这个政府不准备让人们掉队。”

根据政府的数字，目前，在所有15岁以上的新西兰人中，有11.6%的人吸烟，这一比例在土著毛利成年人中上升到29%。在明年6月向议会提交立法之前，新西兰政府将在未来几个月与毛利人卫生工作队进行磋商，目的是在2022年底前使其成为法律。之后，限制措施将从2024年起分阶段推出，首先是大幅减少授权销售商的数量，其次是在2025年降低尼古丁要求，并从2027年开始创建“无烟”一代。

这套措施将使新西兰的烟草零售业成为世界上限制最多的国家之一，仅次于直接禁止香烟销售的不丹。 新西兰的邻国澳大利亚是世界上首个在2012年强制实行香烟普通包装的国家。在新西兰，每年有大约5000人死于吸烟，这使其成为该国可预防的死亡的首要原因之一。该国政府说，五分之四的吸烟者在18岁之前开始吸烟。

新西兰政府没有具体说明新规则将如何执行，或是否以及如何适用于该国的游客。