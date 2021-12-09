印度参谋长直升机坠毁 机长是唯一幸存者

（早报讯）载有印度国防参谋长比平·拉瓦特（Bipin Rawat）的直升机在南部泰米尔纳德邦坠毁，机长瓦伦·辛格是目前唯一的幸存者，他正在惠灵顿的军事医院接受治疗。

中通社报道，瓦伦·辛格的烧伤面积达85%以上，伤情危重。他将很快被转往班加罗尔市进行治疗。

印度国防部长辛格周四（9日）早上向议会通报直升机坠毁的具体情况时说，印度空军一架米-17V5直升机从苏鲁尔空军基地起飞，原定于12时15分在惠灵顿着陆。

但是，在约12时08分时，苏鲁尔空军基地的空中交通控制部门与直升机失去联系。按照原计划，8日中午，国防参谋长比平·拉瓦特将访问惠灵顿国防参谋服务学院并向师生发表演讲。

辛格说，飞机失事后坠落在库诺尔附近的森林里，并引发了一场大火。救援队试图从坠机现场找回幸存者。所有从飞机残骸中找到的人都被紧急送往惠灵顿军事医院，其中13人因伤势过重死亡。执飞直升机的机长瓦伦·辛格是唯一幸存者，目前通过生命支持系统维持生命。

目击者库马尔周四告诉印度媒体，事发时他听到一声巨响，看到一架直升机在山上坠落。赶往事发现场后，库马尔看到直升机断成两半并被火焰吞没，之后立即通知了警察和消防局。

库马尔说：“我看到三个人由于飞机坠毁断裂而被抛出机舱。他们当时受伤了但是还有呼吸。我们救出了其中一名，他当时的第一句话是要喝水。然后他就被救援人员抬走了。后来有人告诉我，他是比平·拉瓦特将军。”

印度媒体报道，坠毁直升机的黑匣子已经找到。根据官方消息来源和库诺尔当地目击者的说法，直升机在大雾条件下低空飞行，坠落时撞上一座房子，但由于居民不在家，因此没有造成房屋内人员伤亡。

印媒称，遇难者遗体将于周四从哥印拜陀运往新德里。