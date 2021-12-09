拜登为民主峰会拉开序幕 将宣布更多与人权有关制裁

（早报讯）美国总统拜登周四（9日）为受争议的民主峰会拉开序幕。他在峰会开始前警告，全球需要警惕保护民主价值观，美国计划在峰会上宣布更多与人权有关的制裁。

综合路透社和彭博社报道，拜登在这场虚拟峰会的开幕致词时形容目前全球民主趋势时说，“我们看到的数据在很大程度上都指向错误的方向。”

他补充说，民主价值观的侵蚀“因全球挑战而加剧，这些挑战比以往任何时候都更加复杂，需要共同努力来解决这些问题。”

来自100多个国家政府的官员以及活动家、私营部门领导人和记者预计将出席由拜登政府发起，作为其反对独裁政权努力的民主峰会。

拜登政府官员说，美国将与其他与会国家一起，在峰会上宣布旨在惩罚侵犯人权和腐败行为的新制裁措施。一位政府官员说，白宫将在美国时间周四（9日）上午宣布更多制裁措施。

拜登认为，像中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京这样的独裁者正在努力破坏民主制度。这两个国家都没有被邀请参加这次活动。中国和俄罗斯对这次聚会也不屑一顾，两国驻美大使更是共同撰写了一篇文章，指责美国及其支持的国际准则“明显反民主”。

在上个月公布的邀请名单中，包括那些领导人被人权组织指责为怀有独裁倾向的国家，如菲律宾、波兰和巴西。名单中也包括台湾，引发了中国的不满。

拜登是在美国民主脆弱时刻主持这次峰会。拜登正苦于在两极分化的国会中推进他的议程，而前总统特朗普对2020年选举结果提出质疑，导致其支持者于1月6日袭击美国国会大厦。

拜登周四说：“在美国，我们和其他人一样清楚，我们必须不断努力，更新民主，加强我们的民主制度。”