拜登启动复兴民主总统倡议 设反腐协调员加强打击全球贪腐

（早报讯）美国在线上民主峰会宣布，美国将设立全球反腐败协调员和反贪污基金，加强打击跨国贪腐活动。

美国之音报道，美国总统拜登周四（12月9日）在致开幕词时说：“复兴民主是我们这个时代的决定性挑战。”

拜登说，主持召开一次民主峰会的想法由来已久。他说：“当民主和普世人权在世界各地面临持续和令人震惊的挑战时，民主需要拥护者。我想要主持这次峰会，因为在美国，我们和其他人都知道，重振我们的民主和加强我们的民主机构需要不懈的努力。”

拜登在开幕词中宣布启动“复兴民主总统倡议”，计划在未来一年投资4.24亿美元（约5.78亿新元），用于“支持透明和负责任的治理，包括支持媒体自由，打击国际腐败，与民主改革者站在一起，促进推动民主的技术，并定义和捍卫什么是公平的选举。”

美国国务卿布林肯和财政部长耶伦在致辞中强调打击跨国腐败的必要性，其中美国国务院将设立全球反腐败协调员的角色，而美国财政部将成立一个反贪污基金，以奖励那些能够提供有关腐败的外国领导人在美国藏有赃款线索的人。

布林肯在“加强民主韧性”的圆桌讨论中说：“我们看到腐败现象大幅增加，敲诈勒索、采购欺诈、虚假发票、假冒产品、挪用本该用于拯救生命的资金。民主国家需要站在一起反对这些危险的趋势，因为如果我们不这样做，没有人会这样做。”

布林肯说，美国将采取新的步骤打击腐败。他说：“我们将设立一个新的角色，即全球反腐败问题协调员（Coordinator on Global Anti-corruption Issues）。这名高级官员将在美国外交和对外援助所有方面整合和提升反腐败能力，并领导我们努力实施白宫本周刚宣布的美国第一个反腐败战略。

布林肯也不点名地批评中国和其他专制独裁国家政府以防控冠病疫情为名，行限制民主和公民自由之实。他说：“我们需要民主国家来领导，因为我们都看到了专制政府在防控冠病疫情的幌子下使用的策略。我们已经看到他们如何实施严厉且不必要的紧急状态令，对人们和平集会或结社的自由进行严格限制，并试图推迟或取消选举，利用这场危机以任何必要手段来巩固他们的权力。”

去年，香港特区政府以冠病大流行为借口将香港立法会换届选举推迟一年。外界分析普遍认为，北京此举其实是担心自己的候选人输掉选举。

布林肯也警告，专制政府在疫情中进一步限制公民自由，对公民进行大肆监控。他说：“我们已经看到间谍软件和其他监控技术被扩大滥用，对公民的监控远远超过了打击病毒的需要。我们也看到了虚假信息和错误信息的迅速传播。”

美国财政部长耶伦在另一场圆桌讨论中说，美国财政部正在努力打击来自海外的洗钱和非法金融活动，同时加强对美国国内逃税者的执法力度，这些人单在去年就使财政部损失了6000亿美元的收入。

耶伦表示，美国财政部必须在全球和本土的反腐败中扮演重要角色。她说：“我们还设立了一个反贪污基金，以奖励那些能够提供有关腐败的外国领导人在美国藏钱的线索的人。即把盗窃者赶出美国市场并在国外追捕他们的工作，是我们与国务院、司法部和美国国际开发署的合作伙伴一起开展的。”

由美国总统拜登召集、110个国家与地区的政府以及公民社会和私营部门领袖出席的线上“民主峰会”周四结束了首日议程。

本次全球民主峰会为期两天，峰会的主题为加强民主、对抗专制独裁、打击腐败和促进对人权的尊重。