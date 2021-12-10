美国呼吁重视民主法治国家扩大与台湾接触

（早报讯）美国国务院说，尼加拉瓜政府与台湾断交的决定并不能反映尼加拉瓜人民的意愿，因为尼加拉瓜政府不是自由选举产生的政府。

美国国务院发言人普莱斯周四（9日）发表声明说：“我们鼓励所有重视民主制度、透明度、法治和促进公民经济繁荣的国家扩大与台湾的接触。”

尼加拉瓜外交部当天早前以西班牙文和英文发表声明说：“世界上只有一个中国，中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。尼加拉瓜即日起断绝与台湾的外交关系，并停止与台湾的一切接触和官方联系。”

台湾外交部对此表示痛心和遗憾，并宣布全面停止与尼加拉瓜有关的援助计划。

尼加拉瓜于11月7日举行总统和议会选举。

美国总统拜登当天抨击尼加拉瓜的总统选举是一场“骗局”。拜登在一份白宫声明中说：“尼加拉瓜总统奥尔特加（Daniel Ortega）和他的妻子、副总统穆里略（Rosario Murillo）今天策划的是一场哑剧式的选举，既不自由也不公平，而且肯定是不民主的。”

奥尔特加1985年至1990年首次担任尼加拉瓜总统，此后分别在2006年、2011年、2016年的总统选举中连续胜出。

尼加拉瓜总统为国家元首、政府首脑和武装部队最高司令，由选举产生，任期五年。根据尼加拉瓜2014年修订的宪法，尼加拉瓜允许总统连选连任。尼加拉瓜议会为一院制，是该国最高立法机构，行使立法权。