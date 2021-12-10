马克龙：法国明年将推动“欧洲战略主权”建设

（早报讯）法国总统马克龙周四（9日）宣布，法国将在明年上半年担任欧盟理事会轮值主席国期间推动“欧洲战略主权”建设，并启动申根区改革等多项计划。

新华社报道，马克龙当天在总统府举行的新闻发布会上表示，法国担任欧盟理事会轮值主席国后将围绕欧洲的复兴、强大和归属感三个重点展开工作。法国的首要目标是让欧洲从内部合作走向对外强大、拥有更大主权，为此将推动“欧洲战略主权”建设，特别是在欧洲共同防务政策方面取得具体进展。

他说，法国将启动申根区改革计划，让欧盟国家在管理外部边界的政策上具有一致性，并改善申根区内部的运行；法国希望推进欧盟移民一揽子解决计划，加强与移民来源国和过境国的合作，打击非法移民，避免移民潮。

马克龙表示，欧盟成员国之间必须进行协调以重振欧洲经济，为此明年3月将在法国举行欧盟峰会，探讨欧盟如何建立新的经济增长模式；法国将推动欧盟大力发展数字经济，支持初创企业的创新和发展，创建统一的数字市场，吸引人才和资金，打造强大的“数字欧盟”；法国将推动实现2030年欧盟温室气体净排放量与1990年的水平相比减少55%的目标，创新欧洲脱碳的经济解决方案。

马克龙说，为加强欧洲和非洲之间的合作，明年2月将在比利时布鲁塞尔举行非盟和欧盟峰会，以达成有关经济和金融的新协议。

法国将从2022年1月1日起担任欧盟理事会轮值主席国，为期六个月。