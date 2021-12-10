英国法官批准美国引渡阿桑奇请求

（早报讯）英国法官批准美国引渡阿桑奇的请求。阿桑奇在过去十几年一直试图避免从英国被驱逐出境，这项裁定对他来说将是一个重大法律打击。

彭博社报道，这项裁定推翻了初级法院的裁决。该裁决阻止了维基解密创始人阿桑奇被送往美国面对刑事指控，因为他担心那里的监狱条件会导致他自杀。阿桑奇律师团队可对这项裁定提出上诉。

今年1月4日，英国伦敦中央刑事法院曾作出判决，不同意美国政府引渡阿桑奇。英国法官巴雷策在裁决中说，拒绝引渡是考虑到阿桑奇的心理健康问题，因为有证据证明阿桑奇曾自残并有自杀倾向，而她担心美国将无法阻止阿桑奇寻求自杀。

阿桑奇的律师当时认为，一旦阿桑奇被引渡到美国并定罪，将面临最高175年刑期。

据报道，阿桑奇2006年创建维基解密网站。2010年，该网站公布了大量美国政府有关阿富汗战争和伊拉克战争的秘密文件，让美国的外交形象遭到巨大打击。

2010年11月，瑞典检方指控阿桑奇当年8月在瑞典逗留期间涉嫌强奸。身在英国的阿桑奇被英国警方逮捕后否认所有指控。英国最高法院裁定可将他引渡至瑞典。

2012年6月，阿桑奇在保释期间进入厄瓜多尔驻英国大使馆寻求庇护。2019年4月，在厄瓜多尔宣布撤销给予阿桑奇的庇护后，英国警方宣布阿桑奇被捕。当年5月，阿桑奇在英国被判入狱50周，罪名是他违反保释条例进入厄瓜多尔驻英国大使馆寻求庇护。

50岁的阿桑奇自2012年以来一直被关在监狱或伦敦的厄瓜多尔大使馆里，因为他与试图将他送到瑞典和美国去面对指控的行为作斗争。

尽管瑞典最终撤销对他的指控，但美国政府在2019年指他在美国陆军情报分析员曼宁的帮助下，通过维基解密发布数十万页机密文件的行为犯下间谍罪。

出生于澳大利亚的阿桑奇目前被关押在伦敦的贝尔马什监狱。