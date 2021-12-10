德国前总理将出版自传 亲自解释关键政治决定

（早报讯）德国前总理默克尔的长期助理鲍曼（Beate Baumann）说，默克尔计划出版一本自传，从个人角度介绍她担任德国总理期间的情况。

法新社报道，鲍曼在接受《明镜》杂志采访时说，默克尔在执政16年后于周三（8日）卸任，但她“不想（在书里）复述她的整个人生。”

鲍曼说：“默克尔想用自己的话解释她的关键政治决定，并回顾她的人生旅程。”

这本书将是默克尔和鲍曼的联合合作项目。鲍曼是默克尔身边的重要顾问，她从20世纪90年代初一直伴随默克尔，到她本周退休。

鲍曼在政治界是出了名的谨慎。她曾为默克尔撰写了一些最重要的演讲稿，也参与了战略决策。

鲍曼预计，该项目将需要两到三年的时间，而且没有计划得到外部作者的支持。鲍曼说：“总理和我非常确定：如果我们要做这本书，我们将独自完成 -- 没有鬼才作家，没有历史学家，没有记者。”

67岁的默克尔在过去周三（8日）将德国最高领导人一职移交给社会民主党人朔尔茨后，一直对她的未来计划守口如瓶。

她在今年早些时候与尼日利亚作家阿迪奇接受联合采访时说：“我想仔细考虑一下我在人生的下一阶段想做什么。我想写作，我想演讲，我想去爬山，我想呆在家里，我想去看世界吗？但我决定一开始就什么都不做，看看会发生什么。”