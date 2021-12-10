菲诺贝尔和平奖得主批评科技巨头允许毒文化在网络助长

（早报讯）今年诺贝尔和平奖得主菲律宾女记者瑞萨在挪威出席颁奖典礼领奖时，对美国科技巨头发起了尖锐的攻击，批评他们助长了社交媒体上的 "毒文化"。

法新社报道，与俄罗斯记者穆拉托夫一起获颁今年诺贝尔和平奖项的新闻网站Rappler联合创始人瑞萨（Maria Ressa）周五（10日）在颁奖典礼致词时对科技行业作出批评。

她警惕，该行业“允许谎言是病毒感染我们每个人，使我们彼此对立，激发了我们的恐惧、愤怒和仇恨，并为世界各地的专制者和独裁者的崛起创造了条件。”

她说：“我们今天最需要的，是改变这种仇恨和暴力，改变流经我们的信息生态系统的毒文化。这些公司通过传播这种仇恨，以及引发我们内心最糟糕的情绪来赚取更多的钱。”

瑞萨补充说：“发生在社交媒体上的事情不会停留在社交媒体。网上暴力就是现实世界的暴力。”她说，事实和真相是解决当今社会面临的最大挑战的核心。

“没有事实，你就不可能有真相。没有真相，你就不可能有信任。没有信任，我们就没有共同的现实，没有民主，也就不可能处理我们世界的生存问题：气候、冠病、以及为真理的斗争。”

瑞萨经营的新闻网站Rappler长期对菲律宾总统杜特尔特提出强烈批评。目前，瑞萨在菲律宾面对七项诉讼。她说，这些控状有可能使她入狱100年之久。

瑞萨去年因被判诽谤罪后，目前处于假释期，等待上诉。为了亲自到挪威领取诺贝尔奖，她需要向四个法院申请许可。