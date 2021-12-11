美国密歇根州冠病激增 防疫物资再度紧缺

（早报讯）美国密歇根州卫生官员周五（10日）表示，该州冠病确诊病例激增、感染率与住院率创历史新高，导致包括呼吸机在内的医疗物资再度面临紧缺。

据中新网报道，当日，密歇根州卫生与公众服务部部长伊丽莎白·赫特尔(Elizabeth Hertel)在记者会上说，该州7天平均日增确诊病例数近期达到疫情暴发以来的最高水平，感染冠病病毒住院的人数正持续增加，疫情形势在朝着“极其令人担忧”的方向发展。

赫特尔表示，密歇根州的医疗物资再度面临紧缺。目前，该州范围内重症监护病房已经饱和，医院呼吸机已不够用，州政府正向联邦政府申请调用呼吸机等应急医疗物资库存。

据《底特律新闻》报道，8日，密歇根州卫生部门报告了创记录的4419名因感染冠病病毒住院的患者总数。由于重症患者数量激增，该州当下急需补充200台呼吸机，否则将影响医院未来数周的救治工作。

报道称，上周，密歇根州冠病检测阳性率飙升至19.6%；9日，该州首个感染奥密克戎毒株的病例确诊。卫生官员认为，这些状况的叠加让该州的疫情形势达到了“危急”状态，而圣诞节和新年假期即将到来，他们担忧这波疫情会对当地医疗系统的运转造成威胁。

“我们的冠病疫苗接种率较全国水平滞后，”赫特尔说，“密歇根州约四分之三感染冠病的住院患者未接种疫苗。”当日，她再次强调了接种冠病疫苗的重要性，并鼓励所有符合资格的人尽快接种加强针。