南非：奥密克戎或致二次感染冠病风险增加

（早报讯）南非卫生部长法赫拉说，初步证据显示，奥密克戎变种毒株引发二次感染冠病的风险可能比其他须关注变种毒株更高。

新华社报道，法赫拉周五（10日）在疫情发布会上说，这意味着对于已感染过冠病的人来说，奥密克戎可能比其他毒株更容易让他们再次感染。不过他表示，研究人员还需进一步收集证据，以作出更准确的判断。

法赫拉说，基因组测序结果显示，奥密克戎是南非11月病毒测序样本中的优势毒株，占比已达70%。在该毒株作用下，11月7日至12月4日期间南非新增确诊病例近9万起；11月28日到12月4日的一周，疫情严重的豪登省新增病例数较前一周增长400%以上，住院率增长200%以上。

法赫拉说，目前尚不清楚奥密克戎毒株是否更易导致重症或死亡，尽管近期住院人数有所增加，但这可能是感染总数提升造成的。南非多名医学界人士表示，他们发现大部分奥密克戎感染者症状较轻微，若及时治疗症状可以很快缓解。

南非医学协会会长库切日前告诉新华社，从她的接诊经验看，奥密克戎感染者多出现头痛、身体或咽喉疼痛等症状，一般不会失去味觉和嗅觉，也不需要吸氧。没有接种疫苗的感染者通常症状更严重，比如感到极度疲劳等。

约翰内斯堡大学硕士生导师胡紫景说，疫情以来他已接诊了约300名冠病患者。临床观察显示，德尔塔变种毒株较凶险，感染者住院率、重症率较高。相比之下，奥密克戎感染者大多表现为轻症，临床症状消失也更快。

南非国家传染病研究所12月9日公布的数据显示，该国24小时内新增确诊病例2万2391起，累计确诊309万3452起；新增死亡病例22起，累计死亡9万零60起。