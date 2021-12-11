美国11月CPI同比涨幅创近40年来新高

（早报讯）美国11月份消费者价格指数（CPI）环比上涨0.8%，同比上涨6.8%，是1982年6月份以来最大同比涨幅。

新华社报道，美国劳工部周五（10日）公布的数据显示，美国当月CPI大幅攀升主要受食品和能源价格上涨影响。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.5%，同比上涨4.9%，同比涨幅是1991年8月以来最高水平。

具体来看，当月能源价格大幅走高，环比上涨3.5%，同比上涨33.3%，其中汽油价格环比上涨6.1%，涨幅较上月持平，同比上涨58.1%。当月食品价格继续上涨，环比上涨0.7%，同比上涨6.1%。

占CPI比重约三分之一的住房价格环比上涨0.5%，同比上涨3.8%，是2007年6月以来最大同比涨幅。由于全球半导体短缺继续限制库存并推高成本，11月新车价格环比上涨1.1%，二手车价格环比上涨2.5%。

今年以来，通胀持续高企成为美国经济复苏之路的“拦路虎”。虽然美国联邦储备局官员将通胀飙升归因于与冠病疫情相关的因素，但价格上涨的力度和持续时间早已超过预期。不少经济学家认为，美国经济将在短期内继续面临高通胀环境，供应链瓶颈、劳动力短缺和住房成本增加等因素将持续推高价格。

同时，通胀高企强化了市场对美联储加快收紧货币政策的预期。目前，市场普遍预计美联储可能自2022年1月起加快缩减资产购买规模至每月削减300亿美元（约409亿新元），并预计美联储可能最早在明年春天开始上调联邦基金利率水平。