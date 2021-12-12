莫迪推特再遭黑客入侵 发布“政府派发比特币”推文

（早报讯）印度总理莫迪的个人推特账号又一次被黑客入侵。账号在被盗期间，黑客通过莫迪账户已经分享了一条“政府发派比特币”的推文。

法新社报道，印度总理办公室周日（12日）在一则推文中公告：“总理莫迪的推特账号@narendrammodi被短暂盗用。此事已提交到推特平台，该账户已立即得到保护。请忽略在账户被入侵的短时间内分享的推文。”

在账户被盗期间，莫迪的推特账户发布了一条附链接的推文，上面写道：“印度已正式采用比特币作为法定货币。政府已经正式购买了500个比特币，并将其派发给全国所有居民。”

莫迪是推特上最受欢迎的现任政治家，他的主要账户上有超过7300万的粉丝。

周日的黑客事件具有讽刺意味。印度正准备打击蓬勃发展的加密货币交易，本月可能会在议会提出一项新法律。该法律的细节仍不清楚，但政府已经提出了对私人数字货币的广泛禁令。今年11月底，印度财政部长西塔拉曼曾表示，政府没有将比特币视为法定货币的计划。

值得一提的是，这不是莫迪的推特账号第一次被盗了。2020年9月，一个自称“约翰·威克”（John Wick）的黑客组织入侵了莫迪的推特账号，发布了大量推文，呼吁人们使用加密货币给某个所谓的救济基金“捐款”

印度国民大会党国家媒体小组成员谢吉尔在推特上评价称，总理的账号被盗是一个令人担忧的大问题，暴露了网络安全的漏洞。随着技术的进步和可靠性，政策制定者必须意识到，网络安全与边境安全、国家内部安全同等重要。