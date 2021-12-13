英国上调警戒并提前提供追加剂 约翰逊：奥密克戎浪潮即将来袭

（早报讯）英国将冠病警戒水平从第三级调高到第四级，并提前在本月底前将接种疫苗追加剂扩大至18岁及以上者。英国的疫情警戒水平第五级为最高。

英国首相约翰逊星期天（12日）晚上向全国发表电视讲话，宣布英格兰所有符合接种资格的18岁及以上者将可在新年前接种追加剂。英国政府原定目标是在2022年1月底前开展这项计划。

约翰逊说：“奥密克戎变种毒株浪潮即将到来。现在已很清楚，两剂疫苗根本不足以为我们提供足够保护。”

约翰逊说，科学家已知道奥密克戎的传染力更强，如果这个变种毒株在不接种追加剂的人群中传播，我们的国家医疗体系将难以应付住院病例激增。”

英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰的首席医疗官当天早前发表联合声明，建议上调公共卫生风险评估至第四级，这表明“疫情传播风险很高，医疗服务面临的压力广泛与巨大或正在上升。”

声明说：“早期证据表明，奥密克戎的传播速度比德尔塔变种毒株快得多，而疫苗针对有症状感染的保护力降低。”

声明还说：“未来几周，重症方面的数据将会更为清晰，但奥密克戎导致住院的情况已经发生，而且预计会迅速增加。”

近几天，英国按报告日期计算的冠病确诊病例七天平均值超过5万起，这是自今年1月上一波病例高峰以来的最高水平。

截至12月12日，英国录得14万6439起死亡病例，为欧洲冠病死亡率最高的国家。