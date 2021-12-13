美国累计冠病死例破80万 今年总数占疫情以来57%

（早报讯）路透社的统计显示，美国与冠病相关的死亡病例截至星期天（12日）累计达到80万起，超过了美国北达科他州的总人口，而其累计冠病确诊病例已超过5000万起。

美国正值寒冬，人们待在室内的时间更长，传染性更强的奥密克戎变种毒株恐将使美国的疫情更趋严峻。

自今年年初以来，超过45万名美国人因感染冠病死去，这占了冠病大流行暴发以来美国死于冠病总人数的57%。

卫生专家说，美国今年死于冠病的人大部分都没有接种冠病疫苗。虽然当局在治疗冠病患者和提供新疗法方面取得进展，但死亡病例还是继续增加。

美国今年死于冠病的人大部分都没有接种冠病疫苗。（法新社）

根据路透社的分析，美国的死亡病例从60万起上升到70万起用了111天，之后仅用了73天就从70万起上升到80万起。

在过去11个月，其他国家的人均死亡人数远低于美国。

在七国集团（G7）中，美国在今年1月1日至11月30日的冠病人均死亡人数最多。美国的冠病死亡率比其邻国加拿大高出三倍多，比日本高出11倍多。

另外，美国的冠病感染率在下降两个月后再次回升。在过去两周，因德尔塔变种毒株肆虐，美国的单日冠病确诊病例不断攀升。

美国疾病控制与预防中心（CDC）主任瓦伦斯基日前说，美国近一半的州现已发现奥密克戎病例，但现有的99%确诊病例仍是德尔塔变种毒株病例。