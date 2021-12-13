以色列总理历史性首访阿联酋

（早报讯）以色列总理贝内特会见阿布扎比王储，成为以色列与阿联酋建立关系一年后，第一位访问阿联酋的犹太国家领导人。

法新社报道，以色列官员说，贝内特周一（13日）在阿联酋阿布扎比王储穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）的私人宫殿里与他会面，是历史上首位在任期间访问阿联酋的以色列最高领导人。

2020年下半年，在美国前总统特朗普撮合下，阿拉伯联合酋长国、巴林、苏丹、摩洛哥相继与以色列签署《亚伯拉罕协议》，正式建立外交关系。贝内特于周日晚些时候抵达阿联酋首都。

在此次访问，以色列预计将在外交上重新推动与伊朗（其宿敌）核计划的国际谈判。贝内特发言人说，贝内特预计将侧重于贸易联系。他说，贝内特的访问反映了该地区的一个“新现实”。

贝内特说：“在我看来，这是......这个地区正在目睹的新现实，我们正在共同努力，确保我们的孩子有一个更好的未来。”他补充说，相互间的贸易额在几个月内就已经增长了，“未来还有无限的发展机会”。

“以色列，像阿联酋一样，是一个区域贸易中心。我们的合作不仅为我们，而且为更多国家提供了前所未有的经济机会。”

以色列官员说，贝内特还计划在访问期间会见阿联酋的技术和运输部长。