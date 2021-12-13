今晚美市看巨无霸 苹果和微软

（早报讯）美国股市主要由纽约证券交易所(NYSE)及纳斯达克（Nasdaq）组成。这两个股市总共有约6000多只股票，单是标准与普尔500指数股的市值就达40万亿美元之多。美国股市可说是琳琅满目。

本星期开始，zaobao.sg新专栏“今晚美市看什么？”，将会在每晚美国股市开市之前，预先为投资者挑出几只值得投资者留意的股票提供参考。

虽然今天（12月13日）美国方面没有什么影响股市的重要数据宣布，但是本星期应该是“忙碌的一周”，因为明天会有生产者物价指数（Producer Price Index），更重要的是星期三的零售销售指数、美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）的宣布，以及美国联邦储备局主席鲍威尔（Jerome Powell）的记者会。

道琼斯期货指数、标普500期货指数和纳斯达克期货指数今天继续在开盘前上升。截至晚上8时，标准与普尔500指数期货微起10.1点，报4722.1点。

在苹果股票和微软的带领下，市场正在尝试反弹，主要股指强劲上涨，标普500指数更是屡创新高。

今天我们就来谈谈这两只巨无霸吧。

苹果股票过去一个月上升了18％。（法新社）

苹果（Apple）

（纳斯达克股票交易所，股票代码：AAPL）

苹果股票过去一个月已经上升了18％，于上周五闭市报179. 45美元，起4.89美元，或2.80％。今天开市前预售成交价（Pre-Market）也继续偏高。截至今晚8时，预售成交价181.18美元，起1.71美元。

在Tipranks的28名股票分析师当中，22名都给于该股“买入”的评级，1名选择“持守”，只有1名建议“卖出”。不过，他们给于的一年期限平均目标价为169.88美元。而苹果目前的价格已经超越了这个水平。

虽然如此，苹果股票现在已经在50天移动平均线以上15％的水平波动了一阵子。看样子这个水平应该是苹果股票的新区，而且有望在本周继续上升2％至3％。韦德布什证券（Wedbush Securities）更是在上周率先给了苹果股票200美元的新目标价。今晚如果苹股票价格间中有回调到165美元，应该是不错的切入点。寻求2％至3％的回报率应该不难。

英文有一句话叫“Follow the money”（跟着钱潮），苹果股票占标准与普尔挂牌基金的7％，占先锋领航集团（Vanguard）的Total Market Fund的5％，占QQQ挂牌基金的12％，占伯克希尔哈撒韦投资组合（Berkshire Hathaway's equity holdings）的将近50％。跟着这些大财团、大基金，应该不会错到哪里。

在过去一年里，苹果盈利为947亿美元，股本回报率为144％。目前苹果的毛利润率已经从一年前的38.2％和两年前的37％，进步到最近的41.8％。

另外，今年苹果总共回购了850亿美元的自家股票，平均回购价是137.20美元。苹果相信继续回购计划，市场估计苹果还有约610亿美元的资金供做股票回购。这也是苹果股票一个很好的支持力量。如果这股力度持续，苹果有望在明年朝向3万亿美元的市值迈进。

截至晚上8时，微软的预售成交价342.91美元，起0.37美元。（路透社）

微软（Microsoft）

（纳斯达克股票交易所，股票代码：MSFT）

微软股票上周五闭市报342.54美元，起9.44美元，或2.83％。今天开市前预售成交价（Pre-Market）也继续偏高。截至今晚8时，预售成交价342.91美元，起0.37美元。

上周消息，微软预计将获得欧盟无条件反垄断批准，以160亿美元收购人工智能和语音技术公司Nuance Communications。这个消息原本早在今年4月就宣布，不过一直到上周才有进一步的发展，投资者感到鼓舞支持股价上升。这也是微软自五年前以约260亿美元收购LinkedIn以来最大的一笔收购。

根据摩根士丹利（Morgan Stanley），这一年来，微软(MSFT)的股价总共上涨50％以上，这家软件巨头与苹果已经成为全球最有价值的公司。

韦德布什证券（Wedbush Securities）上周更是公开表示，微软是该证券行2022年的科技股首选之一，并给于该股375美元的目标价。微软的云端收入是推动其估值走高的关键因素。今年，微软的云端营业额增长了34％，达到691亿美元。

在Tipranks的24名股票分析师当中，23名都给于该股“买入”的评级，仅1名选择“持守”，给于的一年期限平均目标价则为368.23美元。今晚如果微软能够在335美元以下调整，这不失为一个合理的切入点，短期目标3％回报率应该可行。