马斯克被评为《时代》2021年年度人物

（早报讯）美国SpaceX公司创始人、特斯拉执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）被评为《时代》周刊2021年度人物。

《时代》周刊周一（13日）在宣布马斯克为年度人物的文章开头写道，“作为世界上最富有的人，他没有房子，最近一直在抛售财产。他将卫星送入轨道，并利用太阳能服务千家万户。他驾驶着一辆自己制造的汽车，不需要汽油，也几乎不需要司机。他的手指一挥，股市就会暴涨或暴跌。他的每一句话都被一大群粉丝挂在嘴边。当他把业务推向全球时，还梦想着移民火星。”

在马斯克的带领，特斯拉的市值今年飙升至1万亿美元以上，使其价值超过福特汽车和通用汽车的总数。特斯拉每年生产数十万辆汽车，并设法比许多竞争对手更好地避免了供应链问题。

同时，特斯拉也推动许多年轻消费者转向电动汽车，并推动传统的汽车制造商将重点转向电动汽车。

《时代》周刊主编费尔森塔尔说：“埃隆-马斯克是《时代》周刊2021年的年度人物。他在生存危机创造了解决方案；他体现了科技巨头时代的可能性和危险性；他推动了社会最大胆的颠覆性变革。”

据报道，被评为《时代》周刊“年度人物”的人，必须“对新闻或人们的生活造成最大影响，不论是好是坏”。

去年，美国当选总统拜登和当选副总统卡马拉-哈里斯被共同授予“年度人物”。《时代》杂志于1927年开始这一传统，面簿首席执行官扎克伯格和亚马逊创始人贝佐斯过去也曾获这一称号。