联合国人口基金发起为危机中妇女和女童募捐呼吁

（早报讯）联合国人口基金周一（13日）发起该机构史上最大规模人道主义募捐呼吁，希望在2022年为危机中的妇女和女童等筹集8.35亿美元（约11.4亿新元）资金。

新华社报道，联合国人口基金表示，冲突、持续的冠病大流行和因气候变化而加剧的自然灾害加大了全球范围内的人道主义需求，导致更多人流离失所，对无法获得救生服务且不太可能参与影响其生活决策的妇女和女童造成了破坏性和不应有的损失。为此，联合国人口基金发起这项募捐呼吁，以期在2022年为61个国家的超过5400万名妇女、女童和年轻人提供帮助。

联合国人口基金执行主任卡内姆表示，在共同努力不让任何人掉队的同时，必须优先考虑受人道主义危机影响的妇女和女童的权利和需求。

联合国人口基金表示，该机构需要及时、可预测和灵活的资金来拯救妇女和女童以及年轻人的生命，保护其尊严并使其对未来抱有希望。这项人道主义募捐呼吁将确保该机构与合作伙伴一起，保护世界各地危机中妇女、女童和年轻人的权利、健康和生命。

据联合国人口基金统计，2021年，尽管冠病大流行带来诸多挑战，该机构及其合作伙伴为42个国家的超过2900万名妇女提供了性健康和生殖健康服务；为39个国家的600万人提供了计划生育服务；在29个国家帮助超过150万名妇女安全分娩；向240万名性别暴力幸存者提供了支持服务。