金正恩回顾执政十年 表明坚持主体道路的决心

（早报讯）朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》周二（14日）刊登政论文章，称朝鲜领导人金正恩在回顾过去10年来的政绩时表示，这10年沿袭了“首领（金日成）和将军（金正日）”开启的主体道路，他将永远走下去，这是他的信念和决心。

文章未介绍金正恩何时、在何种场合作出了上述发言，但从其内容来看应为近期。金正恩在迎来执政10周年之际，此言可以说是其通过《劳动新闻》间接释放坚守体制的信息。

文章高度评价朝鲜推进的革命，并称金正恩让“首领”实现永生和继承光辉伟业以升华革命的根本和胜利，这是金正恩创造的政绩。这意味着金正恩将继承金日成、金正日思想视为执政首要课题，主张三代世袭的正当性。

文章还介绍，在河内金特会谈崩的2019年12月，金正恩白马行军白头山时表示，我们怀着何种觉悟来守护我们革命成果的决心更为坚定。这体现了金正恩在河内谈判破裂后守护体制和自主发展经济的决心。

文章提到，金正恩遵循金正日走过的路，踏上祖国首个实用卫星发射的道路。

韩联社报道，分析认为，这应是指金正恩执政第一年朝鲜发射远程火箭“银河3”号，展现朝鲜加强核武的意志。

在制裁长期化和冠病疫情常态化的情况下，迎来金正恩执政10周年的朝鲜凸显“白头血统”的正统性，展现不管遭遇何种困难都将固守世袭体制，致力于发展自主经济的决心。