联合国：塔利班自8月掌权来至少进行72起法外处决

（早报讯）联合国周二（14日）说，它收到了关于自塔利班8月掌权以来在阿富汗发生的100多起法外处决的可靠指控，其中大部分是塔利班自己实施的。

联合国人权事务副高级专员纳西夫在日内瓦对联合国人权理事会说：“在8月至11月期间，我们收到了关于100多起杀害前阿富汗国家安全部队和其他与前政府有关的人的可信指控，其中至少有72起是塔利班所为。”她说，死亡人数包括至少50名“呼罗珊省伊斯兰国”（ISIS-K）恐怖组织的可疑成员，他们被绞死和斩首。“呼罗珊省伊斯兰国”是塔利班的意识形态敌人。

她还说，自8月以来，至少有八名阿富汗活动分子和两名记者被杀害，而联合国还记录了59起非法拘留和对他们的威胁。她补充说：“阿富汗法官、检察官和律师--特别是女性法律专业人员--的安全是一个特别令人担忧的问题。”

阿富汗前政府的特使安迪萨当天指责塔利班自8月夺取控制权以来犯下了一系列侵犯人权的行为，包括“定点清除”和强迫失踪。

安迪萨对人权理事会说：“随着塔利班对喀布尔的军事接管，我们不仅看到二十年来的进步被完全逆转......而且该组织还在犯下一连串的侵权行为而完全不受惩罚，在许多情况下都没有被报告和记录。”安迪萨是喀布尔驻联合国日内瓦办事处的大使，仍然被这个世界机构承认。