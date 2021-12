今晚美市不明朗 旁观看游戏驿站和爱彼迎

(早报讯)今天美国方面将会在我国时间9点30分宣布生产者物价指数(Producer Price Index)。不过更重要的是明天的零售销售指数、美国联邦储备局公开市场委员会(FOMC)的宣布,以及美国联邦储备局主席鲍威尔(Jerome Powell)的记者会。

道琼斯期货指数、标准与普尔500期货指数和纳斯达克期货指数在本周即将召开重要的美联储局会议之前,今天走势不明确。晚上8点截稿时,标准与普尔500指数期货微跌10.2点,报4659.70点。

特斯拉是今晚盘前活跃股之一。(彭博社)

今晚8点为止的盘前交易(Premarket)中,最活跃的股票之一是特斯拉(Tesla)股票,2589万股转手。其首席执行官创始人马斯克昨日脱售超过93万股,总值将近9亿零650万美元的特斯拉股票,促使该股昨日下跌50.62美元,报966.41美元,今天盘前交易继续走软,晚上8点报948.06美元,跌18. 35美元。

昨晚美国“女股神”凯西伍德(Cathie Wood)的方舟投资(Ark Invest)也趁低买进辉瑞(Pfizer)、Coinbase和交易平台罗宾汉(Robinhood);今天盘前交易辉瑞微起、Coinbase和罗宾汉跌。

另外,根据Quiver Quantitative的统计,今晚8点在社交媒体Reddit投资论坛Wallstreetb ets(与华尔街打赌)帖文最多、讨论最活跃的要算是游戏驿站(GameStop)和苹果股票,前者出现427次,后者则出现374次。

既然昨日谈了苹果,今天我们就谈这个让很多投资者津津乐道的游戏驿站。另外也看看大家熟悉的爱彼迎(Airbnb)。

游戏驿站(GameStop)

(纽约股票交易所,股票代码:GME)

Reddit投资论坛Wallstreetbets在今年初掀起的美国游戏零售商游戏驿站“零售投资者革命”热潮虽然减缓,但是该股每天还是在活跃的交易着。该股周一在大盘抛售中受到重创,闭市报136.88美元,下跌22.13,跌幅为13.92%。今晚8时的盘前交易价是132.88美元,跌4.00美元。

游戏驿站一度是模因股票(Meme stocks)狂热的中心,本月迄今的跌幅达到30%。同是模因股票焦点的AMC股价昨日也下跌15.3%,将其月度跌幅推至逾31%,并创下6月以来的最低水平;Bed Bath & Beyond也下跌6.5%。迹象显示,投资者在经历了转折的一年之后,似乎决定抛售风险较高的模因股票。

虽然该集团董事上周表示会将游戏驿站转变为一家‘技术’公司,以奠定其业务基础,但是许多细节都还没有公布。尽管电子商务、非同质化代币(NFT)、硬件和类别多样化似乎都在考虑之中,但是到底怎么个转型,整个转型计划仍然是个谜。唯一可以确定的是,游戏驿站现在还在亏钱中。

虽说面对抛售,游戏驿站也在今年总共猛起了620%,让该股市值猛增,也把该股从原本的罗素2000(Russell 2000)小型股指数成员,晋升到罗素1000(Russell 1000)大资股指数成员。所以如果现在从游戏驿站股票中赚到钱的,其实如果可以见好就收乃上策。

而短期想日内交易的买家,除非对风险的承受能力佳,不然也应当小心为妙,因为从价格走势来看,日内间中的波动幅度越来越小,有利可图的窗口也跟着减少了。

爱彼迎本月17日将纳入纳斯达克100指数。(路透社)

爱彼迎(Airbnb)

(纳斯达克股票交易所,股票代码:ABNB)

爱彼迎(Airbnb)上周末休市后宣布,该股会在本月17日闭市后被纳入纳斯达克100指数。该股周一闭市报171.04美元,跌9.38美元。今晚上8时的盘前交易价是170.00美元,跌1.04美元。

在成为指数股之后,爱彼迎会因此而被各个指数基金“自动”购买,并纳入指数的一篮子股票。该股流动性会因此增加,而且也会从更广泛的投资者基础中受益。

爱彼迎股票从公开发售时的每股68美元,上升到今年2月11日的219.94美元高峰。之后因疫情的反反复复,一直失守节节败退至7月间见底,报131.88美元。

爱彼迎第三季度调息税折旧及摊销前盈利猛增120%至11亿美元,营业额则增长67%至22亿美元。其净利更是飙升280%至超过8亿美元。今年首9九个月,爱彼迎将其净亏损削减至每股0.67美元,比去年同期的每股2. 64美元净亏损进步许多。

Tipranks的28名股票分析师当中,14名给于“买入”的评级,13名选择“守”,只有1名建议“卖出”。他们给于的一年期限平均目标价为276.46美元。

在佳节期间和学校假期之际,以及奥密克戎(Omicron)变种毒株的杀伤力似乎没有这么大的情况下,爱彼迎在正式成为指数股的这段过度期相信会有一定的吸引力。不过中、长期而言,爱彼迎属于与疫情相关的风险比较大的股票,更好的切入点应该是在150美元至155美元这个12个月支持区之间。

注:上周末宣布与爱彼迎同时加入纳斯达克100指数的股票还包括:Lucid Group Inc Fortinet Inc Palo Alto Networks Inc Zscaler Inc以及Datadog Inc。明天我们将谈Datadog,有兴趣的投资者请别错过。