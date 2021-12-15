特斯拉汽车发生严重意外 巴黎出租车公司全面停用Model3

（早报讯）欧洲最大出租车平台G7宣布，继公司车队旗下一辆特斯拉（Tesla）Model 3上周末在巴黎第十三区发生重大事故后，巴黎将暂时停运车队中其余Model 3出租车。

路透社报道，巴黎警方披露，上周六（12月11日）晚间一辆特斯拉Model 3出租车在行驶过程中失控，撞击行人、自行车、货车并损坏交通信号灯等设施。

这起事故总共造成10人受伤，其中七人伤势较重。特斯拉的驾驶员和乘客并不在上述伤员名单中。G7副总经理里寇多（Yann Ricordel）透露，事发时司机并没有在营运状态，正带着他的家人去餐馆吃饭。

G7在官方声明中表示，作为一项预防性的措施，公司决定暂停37名配备同款车型的司机提供服务，后续等待警方的调查结论。不过在G7车队中其余特斯拉车主并没有受到影响。

根据公司官网，公司光是在巴黎就有9000名司机作为独立承包商提供服务。目前G7的车队中有一半的车型是混动或纯电动车，公司希望能够在2027年实现整个车队的纯电动化。

与美国此前的多起事故类似，焦点也在Model 3本身是否为引发事故的原因。据媒体报道，特斯拉公司在周一通过对事故车辆的数据进行分析，判定事发时车辆没有发生技术故障。

针对这一表态，里寇多说：“针对这一问题我们有了两种不同的观点，后续在调查进行过程中将保持对Model 3的禁令，作为一项保护司机、消费者和其他道路使用者的安全措施”。

里寇多指出，受影响的Model 3司机在此期间的收入损失将获得全额补偿，同时公司也在寻找替代车辆，帮助他们尽快恢复工作。