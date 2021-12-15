德国新政府将评估奥密克戎影响

（早报讯）德国新政府组建冠病防疫专家委员会，将对目前正在传播中的奥密克戎变异毒株影响展开评估，并计划于今年圣诞节前发布首份评估报告。

中新社报道，德国总理朔尔茨周二（12月14日）视频出席了上述委员会的成立会议。他表示，在公共卫生紧急状态下，政界必须快速作出重大抉择，而这种抉择往往是基于对不断变化的认知基础有限的掌握之上的。

鉴于此，在政策的准备和实施阶段能够有科学家的支持便具有重要意义。针对德国国内当前针对防疫政策、特别是酝酿中的强制接种疫苗政策的反弹情绪，朔尔茨亦指出，该委员会也将致力于赢得公众对防疫政策“更大的支持，并提供更多透明度”。

德国联邦卫生部长劳特巴赫当天表示，上述委员会将为联邦和各州制定出正确的防疫策略提供支持。他表示，该委员会将争取在今年圣诞前发布首份关于奥密克戎变异毒株影响的报告。

德国第四波疫情近日来有缓和迹象。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所14日公布的新增确诊人数为3万零823人，死亡人数473人。截至当天，累计确诊656万2429人、死亡10万6227人。

其中，该国官方用于监测疫情严重程度的“平均每10万人七日累计新增确诊病例数”(发病率指数)当天回落至375。需接受ICU重症监护治疗的患者较前一日减少34人，总数为4892人。

德国累计接种1.354亿剂次冠病疫苗，共有5790万人已完全接种，约占该国总人口数的69.7%。