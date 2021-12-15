美国冠病死亡病例达80万起 两院议员在国会山默哀

（早报讯）美国约翰霍普金斯大学统计数据显示，美国冠病死亡病例周二（14日）达80万起。美国2020年底推出疫苗后，2021年仍有约45万人因冠病丧命。

法新社报道，美国冠病死亡人数为全球最多，而迄今过世的80万人，相当于北达科他或阿拉斯加等州的一州总人口。

美国众议院议长佩洛西、参议院领袖舒默与国会众议院共和党领袖麦卡锡等国会议员周二晚上在国会山庄阶梯上默哀。

舒默在声明中说：“今天…我们将缅怀80万名没挺过这个疫情的亲人，这些人都是某个人的父亲或祖父、母亲或祖母、朋友或街访邻居。我们都有认识的人因感染冠病病故。”

美国2020年12月开始冠病疫苗接种，2021年疫苗量已足以让民众广泛施打。尽管疫苗提供高效防护力，2021年仍有约45万人病逝，而大多数的死者都未接种过疫苗。

根据官方数据，在今年9月尚未完整接种疫苗者死于冠病的风险，是完整接种疫苗者的14倍。

德尔塔变异株引发的第四波疫情，在美国掀起一波接种潮，如今全美3亿3200万人口有超过60%已完整接种，但覆盖率依旧落后其他富裕国家。

美国现在面临第五波疫情，疫情核心落在气温较低的北部几州，因为民众冬季时通常会窝在室内取暖。

而最早于11月底在南非现踪的最新高关注变异株奥密克戎，让全球再度陷入警戒。美国约有3%病例是感染奥密克戎，但将跟其他国家一样，比率预料将迅速增加。

初步数据显示，大多数确诊奥密克戎的患者仅有轻症，但奥密克戎的传播力与免疫逃脱能力更强，可能会导致更多人感染，进而抵销感染引发轻症的优势。