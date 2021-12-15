今晚美市盘前特斯拉活跃 焦点谈Alphabet和Datadog

（早报讯）昨日和今晚重要宣布：

●今年11月份的生产者物价指数（Producer Price Index）较同比上涨9.6％，较上月上涨0.8％，超过了经济师之前的预测，也是自2010年以来最快速的，直接造成股市昨晚全面退底，今天盘前交易也参差不齐。这数据进一步加强了美联储政策制定者明年将收紧货币政策的可能性。

●在我国时间9点30分公布的零售销售指数，以及星期四凌晨3点30分美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）的宣布，以及美国联邦储备局主席鲍威尔（Jerome Powell）的记者会将能更明确给股市方向。晚上8点截稿时，标准与普尔500指数期货微起2.4点，报4636.50点。

盘前交易重点：

●今晚盘前交易最活跃的股票是电动汽车制造商特斯拉（Tesla），截至今晚8点成交量达75万股。成交价报949.90美元，跌8.61美元。

●特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）在一条推文中表示，该公司将使用狗狗币（Dogecoin）制作一些可购买的商品。市场投资者认为，特斯拉此举最终可能发展成为允许消费者以狗狗币购买特斯拉电动汽车。这将会是市场一大“革命”，令走在尖端的投资者兴奋不已，不过这股兴奋似乎没有反应在股价上，也许这跟马斯克讲话反反复复有关吧。

●根据Quiver Quantitative的统计，今晚8点在社交媒体Reddit投资论坛Wallstreetbets（与华尔街打赌）贴文最多、讨论最活跃的要是特斯拉和苹果股票，前者出现256次，后者则出现191次。其他还有昨天谈到的游戏驿站（GameStop）股票。相信这几只股会是零售投资者今晚的焦点所在。

●盘前交易活跃的还有：英伟达（Nvidia）、苹果（Apple）和辉瑞（Pfizer）。除了辉瑞微起以外，其他成交价都在盘前偏低。

●另外值得一提的是Palantir Technologies（纽约股票交易所，股票代码：PLTR）。它是一家美国上市软件公司，专门从事大数据分析。这个掌握了许多美国政府数据处理合约的公司在今年初一直受到投资者追捧。从当时的每股35美元至昨日闭市报的18.64美元，这只股跌了将近一半。从今晚的盘前交易来看，三小时就有超过3000万股转手，市场似乎有趁低吸购的迹象。

Alphabet

（纳斯达克股票交易所，股票代码：GOOG）

谷歌（Google）母公司Alphabet脱离了之前2800美元的近期低谷后，在过去两个星期都在狭小的价位之间巩固。目前似乎又回到了“买进”区。该股昨日闭市报2899.41美元，跌34.68美元。根据MarketSmith网站的分析，目前是理想买入点，因为它的潜能可达3071.44美元。

该股一直在测试其50天移动平均线，即2878.14美元。如果它可以从这里反弹，它将提供一个新的反弹入口。

Alphabet过去三个季度的收益平均增长了123％。一般市场分析师认为，Alphabet未来会出现强劲增长，每股收益预料会在2021年增长105％，然后在2022年进一步增长5％。

谷歌股价迄今已上涨65％以上，这远远超过标准普尔500指数的24％涨幅。虽然过去两个星期似乎有迹象显示大盘脱手Alphabet，但是，Alphabet的500亿美元的股票回购计划会给该股很好的支持。Alphabet分别在今年第二季和第三季回购126亿美元和128亿美元的自家股票。

到目前为止，Alphabet似乎是在FANG（FANG是面簿、亚马逊、网飞和谷歌的首个英文字母的组合）股票群里，表现比较好的一只股。在Tipranks的7名股票分析师当中，他们全部都给于该股“买入”的评级，给于的一年期限平均目标价则为3287.14美元。

Datadog

（纳斯达克股票交易所，股票代码：DDOG）

昨日谈到爱彼迎（Airbnb）即将被纳入纳斯达克100指数，与其同时被纳入的还有Datadog。Datadog是美国主要的基础建设云端监测和分析平台供应商之一，年营业额超过8亿美元。该股昨日以160.78美元收市，跌11.25美元。

Datadog股价上周下跌了9％。如果从11月中的高峰计算起，该股更是下跌了18％。但是，根据FactSet的预测，该集团全年的总营业额会猛增64％，盈利更是会翻倍。在过去三个月里，共有17个股票分析师调整了对Datadog的营业额预测，而且全部都把预测进一步调高。

过去一、两周市场整体退底使得一些有价值的市场领导者股票也受牵连。Datadog算是其一。现在也许是以便宜的价格将“赢家”添加到长期投资组合中的机会。

在Tipranks的16名股票分析师当中，12名都给于该股“买入”的评级，4名选择“守”，给于的一年期限平均目标价则为212.36美元。