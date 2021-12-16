美国会众议院表决通过提高政府债务上限法案

（早报讯）美国国会众议院周三（15日）表决通过提高政府债务上限法案，以避免政府债务违约。

在当天的投票中，221票赞成、209票反对。投票结果基本按照党派划线，一名共和党议员加入民主党阵营投票赞成。14日晚，参议院以50票赞成、49票反对的结果通过该法案。接下来，该法案将递交美国总统拜登签署成为法律。

此次通过的法案将提高政府债务上限2.5万亿美元（3.4万亿新元），使美国财政部的借款授权可延长至2023年。美媒认为，此举意味着下次两党关于债务上限的博弈将在2022年11月国会中期选举之后。

美国财政部长耶伦此前警告说，如果两党不尽快采取行动，财政部的支付手段将在12月15日用尽，届时将出现美国历史上首次债务违约。耶伦还表示，如果政府债务违约，美国信用将受到损害，国家将面临金融危机和经济衰退。

为防止政府债务违约，参议院多数党领袖、民主党人舒默和少数党领袖、共和党人麦康奈尔近日达成协议，通过简单多数的方式提高债务上限，而不是通常需要的60票。参议院12月9日表决通过该方案，为提高债务上限清除了程序障碍。

麦康奈尔的这一做法遭到部分共和党议员反对。他们称，麦康奈尔向民主党“太快妥协”。舒默则表示，“很高兴民主党和共和党达成协议，这是在偿还双方共同制造的债务”。

债务上限是美国国会为联邦政府设定的为履行已产生的支付义务而举债的最高额度，触及这条“红线”，意味着美国财政部借款授权用尽。联邦政府债务上限在暂停两年后于今年8月1日恢复生效。