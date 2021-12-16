强风将充气城堡掀到空中 澳洲学校四名儿童丧命

（早报讯）澳大利亚当局周四（16日）说，塔斯马尼亚一所小学的学生在年终校庆活动的派对上玩充气城堡，怎料强风将一个充气的跳跃城堡掀到空中，里头的学生从10米高的空中跌下，四名儿童不幸丧命，另有五人重伤，其中四人情况危急。

事故发生在塔斯马尼亚州西北部的德文波特，当地时间大约上午10时（新加坡时间上午9时）。两名小学最后一年的男孩和两名女孩在事故中丧命。当局说，还有五名儿童在医院，其中四人情况危急。

当局没有立即解释充气城堡是如何升空的，除了事件发生在希尔克雷斯特小学（Hillcrest Primary School）外，没有公布其他关于孩子们身份的细节。小学最后一年，即六年级的学生，通常是10岁或11岁。

这起事故是澳洲涉及游乐设施的最致命的事故之一，令民众难以置信和对此表示哀悼。塔斯马尼亚州警察局局长海因告诉媒体：“在这一天，这些孩子本应庆祝他们在小学的最后一天，但我们却都在为失去他们感到悲哀。”塔斯马尼亚州长古特温说，“发生这种令人震惊的悲剧简直令人难以置信”，并承诺将进行彻查。

澳洲总理莫里森将这起事故形容为“令人震惊和心碎”。

警察局局长海因说，在进行初步调查后，该事故将被提交给验尸官进行调查。