法国将对收紧英国入境旅客的防疫限制

（早报讯）法国周四（12月16日）宣布将收紧对英国入境旅客的防疫措施，以缓解奥密克戎变种病毒的传播。

彭博社报道，法国政府发言人阿塔尔接受法国电视台BFM-TV访问时说：“我们将实施管控……甚至要比目前的管制更加严格。”

阿塔尔表示，新措施包括将把英国入境旅客的冠病检测的有效期限从48小时缩短至24小时，即旅客必须出示在启程前24小时内进行且结果呈阴的聚合酶链式反应（PCR）检测，并且从英国入境法国的理由将受限。

此外，来自英国的抵境者必须自我隔离七天；若抵境48小时后的冠病检测结果呈阴，将可解除隔离。

不居住在法国的非法国和非欧盟公民，他们的休闲旅游和商务旅行也将受到限制。

阿塔尔说，“我们的目的是尽可能遏制奥密克戎毒株在我们的地区传播”，并指出法国目前发现240起奥密克戎病例。他表示，政府将在稍后提供更多该措施的相关细节。

法国政府也宣布，将从周六（18日）起，禁止民众到英国进行非必要旅行。

该国政府周四发布的声明说：从周六午夜起，将规定民众“要有必要理由方可往返英国，这包括已接种疫苗者和未接种者……民众不可为了休闲或商务理由出行”。但补充道，法国公民和欧盟公民仍可以从英国返回法国。