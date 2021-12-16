航空VTL条例更新 八名新加坡人未及时上载文件而无法入境马国

（早报讯）八名新加坡公民原本准备透过新加坡与马来西亚的航空疫苗接种者旅游走廊计划（VTL）入境马国，但他们没有注意相关条例已经更新而没在出发前上载相关文件，结果到了吉隆坡国际机场遭马国移民局禁止入境而必须回返新加坡。

其中一名无法入境的新加坡公民吴先生今早告诉《星洲日报》，他们通过VTL订购12月15日上午8时30分的班机，新加坡航空公司12月14日下午4时通过邮件通知，从12月15日起，所有三岁以上透过VTL航班入境马国者，事先都必须向马国的MySafeTravel网站登记，同时上载疫苗接种证书、出发前两天内进行RT-PCR冠病检测结果，以及旅游保险等三份文件。

他说，他们之前并不知道有这项条例，但他们抵达吉隆坡国际机场时都已上载相关文件，无奈最后仍然无法入境。他表示，马国移民局官员说，透过航空VTL入境马国者，必须在出发前七天向MySafeTravel网站提出申请及上载文件。

他表示：“我们都按马国政府规定上载了完整资料，只是马国这项最新要求太仓促，才以致我们无法及时上载这三份文件到MySafeTravel网站。”

吴先生透露，他们八人之中，其中一人昨天天搭乘非VTL航班回返新加坡，另外四人今早搭机返新。当局原本安排他与一对印度族姐弟今天傍晚搭机回国，不过这对姐弟今天中午12时成功上诉而获准入境，因此只剩他一人还留在吉隆坡国际机场。