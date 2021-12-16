今晚美市拨开乌云见光明 重点谈交易平台罗宾汉

今天重要宣布：

● 美国联邦储备局将在明年初提前结束资产购买计划，预料会在明年6月开始加息三次，以应对持续高通胀的威胁。

● 联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）发布了加息时间表，同时又对经济前景表示极度乐观，安定了整个股市。一些确认股市已经筑底的投资者开始趁低吸购，而那些买入了看跌期权的投资者就开始纷纷平仓，为隔夜股市尾盘强劲上扬助了一臂之力。

● 最近一周的首次申请失业救济人数数据将于稍后发布。分析师预计初次申请失业金人数会从前一周的18万4000人上升至20万人。但是就算果真如此，市场人士认为，目前市场气氛非常好，这个数字就算有点闪失也应该不会起太大的负面影响。

● 投资者近来爱以社交媒体Reddit投资论坛Wallstreetbets贴文最多、讨论最活跃的股票为投机的焦点。但是这次Reddit本身似乎会是焦点所在，因为Reddit周四刚宣布已经向有关当局申请公开发售股票。对Reddit股票有兴趣者可以留意。

盘前交易重点：

● 周三本栏目提到投资者可开始留意的Palantir Technologies（纽约股票交易所，股票代码：PLTR）继续是盘前交易四大活跃股之一；股价从隔夜闭市价18.86美元继续上升1.91％至盘前的19.22美元。开市后可能有作为，不妨留意一下。

● 另一只值得注意的是Plug Power（纳斯达克股票交易所，股票代码：PLUG）。盘前价格已经上升5.87％，报33.20美元，有超过1167万股转售。Plug Power是一家从事氢燃料电池系统的开发，以取代电力驱动的设备和车辆中的传统电池的美国公司。在市场趋向干净能源之际，这股是有潜能的。

● 美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）周三套利总值8830万美元的特斯拉股票，据说卖出9万多股进账净利可观。抛出特斯拉之后，“女股神”吸购中国电动汽车小鹏（Xpeng）股票。小鹏盘前起0.95美元，报44.13美元。

● 联邦快递（FedEx）（纽约股票交易所，股票代码：FDX）闭市后会发布最新一季度的业绩报告。市场一般预测联邦快递营业额会有224亿7000万美元，每股盈利会有4.28美元。市场对该股乐观，今晚8点盘前交易价报242.85美元，起2.07美元，计0.86％。

● 电脑软件公司Adobe则会在开盘前发表季度业绩。市场一般认为Adobe营业额应该会达到40亿9000万美元水平，每股盈利3.20美元。今晚8点盘前交易价报637.42美元，起7.09美元，计1.12％。

● 盘前活跃股还包括：英伟达（Nvidia）、苹果（Apple）和特斯拉（Tesla），全部股价都上扬。

罗宾汉（Robinhood Markets Inc）

（纳斯达克股票交易所，股票代码：HOOD）

周一美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）的方舟投资（Ark Invest）趁低买进交易平台罗宾汉（Robinhood）。股价继续在周二下滑，隔夜则微起0.37美元，闭市报19.50美元。今晚8点盘前交易价是19.72美元，起0.22美元。今天我们来看看，以比凯西伍德更低的价格买进罗宾汉是否是个正确的投资决定。

在高盛（Goldman Sachs）将罗宾汉股票的目标价从42美元下调至31美元后，罗宾汉股价一直走低，昨天更是跌到历来最低点，报17.89美元。人们似乎都忘了该股曾一度创下85.00美元的高峰。

在过去三个月里，五位分析师为罗宾汉做了12个月的价格目标，平均目标价为41.60美元，最高价为50.00美元，最低价为31.00美元。

罗宾汉曾经有望成为今年最成功的公开售股例子。罗宾汉因帮助华尔街交易“民主化”，像民间故事中的罗宾汉“劫富济贫”，而受到许多零售投资者的广泛宣传和赞扬。为什么现在却让投资者舍弃？到底哪里出错？

其实今年早些时候，罗宾汉对游戏驿站（GameStop）的股票购买进行了限制，这引起了许多投资者和交易员愤怒。（注：我们昨日谈到游戏驿股票，有兴趣了解该股的投资者可以点击这里。）

罗宾汉此举被许多活跃于社交媒体，尤其是Reddit投资论坛Wallstreetbets的投资者视为罗宾汉帮助押注游戏驿站的对冲基金这个“强大势力”的一种方式，欺压零售投资者这个“弱势群体”，并非罗宾汉应有的行为。

该公司随后发布的业绩报告也令投资者失望。尽管该交易平台的比特币、以太币、模因股票以及狗狗币（Dogecoin）的交易量飙升，但其亏损仍远超预期。明年的营业额预料会上升超过20％，达22亿美元。虽然还是会面对亏损，不过亏损幅度减少了。

作为长期投资，罗宾汉交易平台今后肯定会面对到更多的竞争，如新加入的Webull和eToro，以及老字号TD Ameritrade。但是作为短期投资，在每股18.50美元至19.50美元之间时切入进场应该胜算很高，因为短期内相信多少都会因超卖回弹，并在20美元以上的范围稍作停留，3％到8％的回报率应该短期可以达到。