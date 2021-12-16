马国前首相马哈迪入院 未来几天留院观察

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪今天（12月16日）傍晚进入吉隆坡的国家心脏中心（IJN），接下来几天都将留院观察。

国家心脏中心今天发布简短声明表示，马哈迪今晚7时抵达心脏中心。声明说，马哈迪将接受全面体检，并接受进一步观察。“马哈迪预计未来几天都在国家心脏中心。”

声明并未提到马哈迪的健康状况。不过，这位96岁的政治强人1989年1月因胸口疼痛而在吉隆坡中央医院进行心脏绕道手术。他过后在1992年设立国家心脏中心。

马哈迪2005年曾因身体不适而入院，不久后出院。他2006年11月送入国家心脏中心时证实患有心脏病，但医生当时认为他不必接受第二次心脏绕道手术。

不过，他2007年5月因呼吸困难而再次进入国家心脏中心，几天后出院。他2007年9月在国家心脏中心进行第二次心脏绕道手术。当时心脏绕道手术成功，但由于伤口感染而必须再次动其他手术，过后顺利出院。他在2013年11月，以及2016年8月都由于肺部感染而进入国家心脏中心接受治疗。

马哈迪最近几年健康情况不错，2018年5月全国大选时还代表希盟参选浮罗交怡区国会议员，同时在全国各地积极为希盟助选。希盟大选胜出上台后，他也宣誓就任马国第七任首相。他过后不仅忙于政务，也经常出席公开活动及召开记者会。

他2018年8月为吉隆坡中环心血管专科医院（CVSKL）开幕时，笑称马国医疗设施改善“要归功于我的心脏”。他说：“自从我（2006年）心脏病发后，医疗设施已经改善，现在已是世界级水平了。”

他去年2月底因喜来登事件而辞职后，公开活动比之前稍减，但社交媒体仍不时流传他骑马或在公路开车的视频或照片。他在冠病疫情期间多次遭人谣传入院，不过他都很快出面辟谣。