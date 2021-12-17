联合国秘书长：2022年着力解决疫情及金融系统治理赤字

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯周四（16日）在其年终新闻记者会上表示，他将在2022年着力解决冠病疫情以及国际金融体系的治理赤字问题。

新华社报道，古特雷斯在视频连线时列举了当今世界面临的包括冠病疫情、不平等以及气候危机等一系列严重挑战。他说，还有98个国家未能实现年底的疫苗接种目标，40个国家未能给10%的人接种疫苗。在低收入国家，只有不到4%的人完成疫苗接种。

他说：“病毒扩散还没有停止的迹象。这是由疫苗不平等、犹豫不决和自满造成的。”

根据世界卫生组织10月公布的全球冠病疫苗接种战略目标，到今年年底让所有国家约40%的人接种疫苗，到2022年中期将这一比例提到70%。古特雷斯警告说：“按目前速度，非洲要到2024年8月才能达到70%。”

关于经济问题，古特雷斯表示，不平衡的经济复苏正在加速不平等，并增加经济和人民的压力。由于需要偿还不断增加、成本更高的债务，发展中国家在复苏、创造就业、应对气候变化等方面的财政空间将非常有限。

古特雷斯说：“不平等在不断扩大。社会动荡和两极分化加剧，且风险还在不断增加。这是社会动荡和不稳定的火药桶，对民主制度构成了明确而现实的危险。现在是改革国际金融体系的时候了。”