朝媒悼念金正日去世十周年 强调唯一领导体制

（早报讯）朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》周五（17日）在头版发表社论，悼念已故最高领导人金正日去世10周年，赞颂其生平业绩，呼吁全民忠于朝鲜领导人金正恩，强调唯一领导体制。

社论称，我们在恶劣环境和考验中捍卫自主权和发展权，充满活力地推进强大国家建设伟业，这归功于将军（金正日）的革命思想和路线。社论还提出，应将总书记金正恩的思想和领导视为“纯粹的良心与道义”。社论呼吁，全党和全社会应在总书记同志的唯一领导下树立钢铁般的规则和制度，应绝对信任总书记，将命运和未来全部托付给总书记同志，坚守总书记同志的安康和权威。

朝媒当天大篇幅报道了金正日10周年祭的相关消息，朝鲜中央电视台上午8时提前开播。但金正恩参谒锦绣山太阳宫或出席中央追悼大会的消息目前尚未见报。金正恩此前每逢金正日祭日都前往安置金正日遗体的太阳宫参谒。而今年是10周年祭，金正恩参谒并举行中央追悼大会的可能性较大。

不同于朝鲜内部氛围，国际社会对朝施压的力度进一步加大。联合国大会当地时间周四连续第17年通过关于朝鲜人权问题的决议。美国国务院继续将朝鲜列入支持恐怖主义国家名单。而朝鲜截至目前尚未对这些措施作出正式回应。朝鲜本月底将召开劳动党全体会议，预计金正恩届时将发表讲话就此作出表态。