美永久放宽对堕胎药限制 允许在线咨询并通过邮件获取

（早报讯）美国食品和药物管理局（FDA）周四（16日）宣布，永久放宽了对一种用于终止早孕的药物——米非司酮（mifepristone）的关键限制，取消了长期以来必须亲自取药的要求。

数以百万计的美国女性现在可以通过在线咨询获得处方，并通过邮件获得药物。

米非司酮是一种类固醇类的抗孕激素制剂，与前列腺素药物序贯合并使用，可用于终止10周内的妊娠。

自2000年FDA批准该药物以来，对该药物的限制就一直存在。今年早些时候，由于冠病疫情，美国政府暂时取消了对该药物的限制。女性能够通过远程医疗咨询保健提供者，并通过邮件收到该药片。FDA周四的决定使这种暂时的改变成为永久性的。

在美国，大约40%的堕胎是通过药物而不是手术来完成的。在冠病疫情期间，这种选择变得更加关键。

由于FDA规则的改变，许多女性将不需要亲自去诊所或医院拿取该药物，可以选择在线咨询获得处方，并通过邮件从药房获得该药物。这一决定将增加偏远地区和农村地区的妇女、面临交通不便和无法请假等阻碍时，接受药物流产的机会。

然而，包括得克萨斯州在内的19个州通过禁止远程健康咨询或邮寄堕胎药片的法律取代了FDA的决定，但这些州的妇女可能会前往其他州进行药物流产。