今晚美市弃科技 重点谈超级应用巨头Grab

（早报讯）今天重点：

●英伟达（Nvidia）、苹果、微软、亚马逊和特斯拉隔夜跌幅在2.6％至6.8％之间，拖累纳斯达克100指数和标准与普尔500指数下跌。今天各指数期货开盘前都偏低，尤其是以科技股为主的纳斯达克。

●投资者似乎开始远离大型科技股，转向对经济更为敏感的股票。

●根据Quiver Quantitative的统计，今晚8点在社交媒体Reddit投资论坛Wallstreetbets帖文最多、讨论最活跃的要算是特斯拉股票和英伟达股票，前者出现319次，后者则出现275次。不过，整体零售投资者今天似乎比较沉浸许多。

●特斯拉创办人马斯克（Elon Musk）周四再卖出特斯拉的另外93万多股，总值达8亿8410万美元。他也会行使他股票期权，以6.24美元买进220万股特斯拉股票。马斯克说他为了缴付这个股票期权交易所涉及的税款而卖出手头上的特斯拉股票的。特斯拉股票盘前下跌9.67美元，报917.25美元。

盘前交易重点：

●市场谣传美国科技巨头甲骨文（Oracle）将以300亿美元收购电子病历公司Cerner（纳斯达克股票交易所，股票代码：CERN），促使Cerner股票盘前猛起17.86％，截止今晚8点报93.69美元。

●世界卫生组织和欧洲药品管理局预料会在下周批准Novavax的冠病疫苗，让投资者兴奋不已，盘前起2.00美元，计1.03％，报196.92美元。对生物技术股票有兴趣的读者今天可留意该股。

●隔夜发表业绩的联邦快递（FedEx）（纽约股票交易所，股票代码：FDX），第二季营业额同比增长9％达16亿美元，比市场之前预测的更好。集团也授权新的50亿美元股票回购计划，包括15亿美元的加速股票回购计划。这消息刺激股价上升，今宣布晚8点盘前交易价报252.09美元，起13.57美元，计5.69％。

●美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）最近非常活跃。继昨天买了小鹏（Xpeng）之后，今天又有动作。通过她的方舟基金，她买进巴西银行金融科技NU Holdings（纽约股票交易所，股票代码：NU）的将近23万股。这也是一只有股神巴菲特（Buffett）支持的公司。NU盘前跌0.37美元，报9.63美元。

●今天出炉且比较受瞩目的业绩报告包括：United States Steel Corp、Steelcase Inc、Winnebago Industries和Darden Restaurants。

●盘前活跃股还包括：Carnival Corp、特斯拉（Tesla）、英伟达（Nvidia）、苹果（Apple）和Palantir Technologies，全部股价都在截稿时偏低。

Grab

（纽约股票交易所，股票代码：GRAB）

Grab上市的头几天真的是不轻松。两个礼拜前以18美元响亮登场后，就节节败退于昨日以每股7.25美元收市，仅剩下12月2日开盘日高峰的40％。不过，Grab明年下半年股价可能会出现一道亮光，一年期限的潜能可能超过30％。

虽然这几天投资者似乎放弃科技股，但是这个“喜好”不会永远不变的。人弃我取，也许是个趁低吸购的好机会。Grab盘前成交价截稿时报7.06美元，跌0.19美元。

从技术角度来看，Grab的经典枢轴点（Classic Pivot Point）是在7.23美元的水平。这将是市场情绪从看跌变为看涨的关键点。因此，接下来的几个交易日如果Grab可以守住目前的价位，该股短期有望能收复一些失地。从盘前偏低的股价来看，敢冒风险的投资者是可以考虑把切入点放在6.50美元至7美元之间，把短期目标设在8美元的水平。

摩根大通（JP Morgan）最近给了Grab股票“增持”评级，并部分归因于Grab在东南亚的巨大影响力。摩根大通的报告中写道：“在我们看来，Grab的超级应用生态系统让该集团在同行中具有结构性竞争优势。”

Grab从最初只提供招车服务，逐步扩展至进入金融科技、物流和食品配送等许多领域。它还最近在新加坡和马来西亚获得了数码银行业务的许可证。就其运营的垂直行业数量而言，Grab可说是东南亚最活跃的初创公司之一。

Tellimer研究公司消费股研究主管蒂鲁切尔瓦姆（Nirgunan Tiruchelvam）最近也公开给于Grab“买进”评级，并认为Grab这个超级应用软件的潜能还有很大的发展潜能空间。

摩根大通认为Grab能够在在明年底之前达到12.50美元的目标；蒂鲁切尔瓦姆则认为，该股能够在这期间内达到13美元。

现在Grab的多个市场都因为疫情的关系，交通业务一直没有什么起色。但是，在接下来的日子里，如果各市场开始步入与疫情共存的正常化生活的话，现在被低估的这块交通业务将会是Grab的一大业绩催化剂。只要这部分的业务恢复，Grab的年流动资金很容易的可以达到10亿美元之多。

不少分析员也认为，如果疫情稳定的步伐继续，到明年年底，Grab的交通服务业务估计可以带进将近7亿美元的收入，到2024年底更是达到将近15亿美元。与此同时，Grab的外送服务从现在一直到2024年也会继续取得32％的年增长率，是该公司最大的摇钱树。

Tipranks的4名股票分析师当中，全部都给于Grab“买进”的评级。他们给于的一年期限平均目标价为11.88美元。