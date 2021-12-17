奥密克戎致确诊病例达新高 丹麦将关闭电影院和剧院

（早报讯）奥密克戎变种毒株导致丹麦日增冠病确诊病例达新高，当局周五（17日）宣布，将关闭电影院、剧院和音乐厅，并限制餐厅营业时间。该国政府还计划关闭其他集会场所，如游乐园和博物馆。

丹麦首相弗雷泽里克森（Mette Frederiksen）在新闻发布会上作出上述宣布。她说，人们必须限制自己的活动和社交接触。

弗雷泽里克森说，丹麦过去24小时新增超过1万1000起冠病确诊病例，为疫情以来的单日新高。丹麦测序的样本比许多其他国家多，是世界上确诊奥密克戎病例数最多的国家之一。在过去24小时内，该国已记录了2500多起奥密克戎病例。

丹麦9月10日解除所有限制措施，之后于11月初重新实施冠病通行证，并在上周宣布第一轮的防疫限制。

在新宣布的措施下，餐馆和夜间场所须在晚上11时关闭，而不是目前的午夜限制，晚上10时后将禁止售酒。周五宣布的措施是在全国各党派领导人会议后宣布的，仍需得到议会的正式批准。

与先前的几波疫情不同，弗雷泽里克森说，政府仍然计划在假期后重新开放学校，尽管已经延长了圣诞假期以应对疫情。她说：“我们的目标仍然是保持社会尽可能的开放。”她补充说，2020年春季推出的更多限制性措施是可以避免的，“因为我们有疫苗”。

丹麦累计确诊病例60万468起，累计死亡病例3054起。