强降雨导致多州淹水 西马未来几天情况将更糟

（早报讯）东北季风带来的强降雨导致西马多州严重淹水，其中雪兰莪巴生的淹水情况最严重。马来西亚气象局警告，西马接下来几天强降雨的情况将更严重，预料水灾灾情将进一步扩大。

西马半岛昨天至今天连续不停的强降雨，导致雪兰莪与彭亨多个地区发生严重水灾。雪兰莪巴生地区多条主要道路中断而导致交通瘫痪。一些民众昨晚由于大水阻断道路而无法回家，只好被迫到酒店留宿。其他一些水灾地区的降雨直到今天下午仍在持续。

马国气象局企业通讯主任苏扎丽娜接受《星洲日报》访问时说，东北季候风来袭和低气压系统在西马地区徘徊，导致西马多个地区出现持续降雨和强降雨。她认为，今天较迟时候的情况可能比昨天更糟，包括可能有更多地方发生水灾。

她说，上述低气压系统至今仍在马六甲海峡，所以气象局预测今天与明天仍将持续下雨，而且受影响州属将比昨天更多，包括霹雳、雪兰莪、森美兰、马六甲、彭亨、吉兰丹及登嘉楼。

她促请西马的低洼地区居民等待政府指示，随时准备疏散到安全的地方。至于东马，她透露，沙巴和砂拉越周六也下雨，但情况不比西马严重。

气象局总监赫尔米阿都拉今天下午在推特发布的最新恶劣天气预警通知显示，几乎所有马来半岛接下来都可能发生水灾，尤其是低洼区和水灾黑区。

吉兰丹话望生、彭亨金马伦高原、立卑、而连突、马兰以及关丹都是天气恶劣橙色警报地区。雪隆、布城和森美兰则属于情况较好的黄色警报。这些地区与吉打、槟城、霹雳、登嘉楼、吉兰丹及彭亨多个地区，一直到星期日都将持续降雨。根据气象局，红色是最恶劣的天气预警颜色，其次为橙色、黄色与蓝色。