菲选举委员会驳回取消小马可斯参选总统的请愿书

（早报讯）菲律宾选举委员会驳回了一份要求取消小马可斯参选2022年总统选举的请愿书。小马可斯是菲律宾前独裁者马可斯的儿子。

选举委员会总共收到七分要求取消小马可斯参选资格的请愿书。七份请愿书都以小马可斯面对未缴纳所得税或没有提交纳税申报表的指控。在菲律宾，在逃税罪名下被定罪者将终身丧失参选资格。

周六（18日）公布的是选举委员会对第一份请愿书所做的决定。请愿书是由一名同样有意问鼎总统的人士提交，他把64岁的小马可斯称为“令人讨厌”的候选人。

选举委员会在这份志期12月16日的声明中表示，小马可斯参选总统并无嘲弄选举程序的意图，也不同意小马可斯参选会迷惑选民。声明还说，小马可斯“充分表明了他真心诚意要竞选总统。”

小马可斯对选举委员会的决定表示欢迎，并表示，没有任何法律依据可以取消他的参选资格或剥夺他的参选权利。

多个维权团体对小马可斯参选总统表示担忧，他们担心马可斯家族重掌政权，其已故父亲马可斯1970年代在菲律宾实施的戒严令可能会历史重演。

马可斯在1965年当选总统后掌权长达20年，他于1986年被“人民力量”革命推翻后，举家逃往夏威夷，1989年马可斯在夏威夷逝世后，他的家人陆续返回菲律宾，并在政坛卷土重来。

马可斯家族被指在马可斯执政期间，通过敲诈商人、贪污公款、盗窃国库和非法转移资金等大肆敛财。