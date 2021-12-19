冠病病例激增 拜登周二将以奥密克戎为重点发表讲话

（早报讯）冠病疫情暴发已经两年，美国正面临着又一个黑暗的冬天，在病例数急遽增加、情势已然险峻的情况下，奥密克戎变体肆虐可能令形势雪上加霜。美国总统拜登将于周二（21日）以奥密克戎变种为重点发表讲话。该变种正继续在美国和其他地方迅速传播。

据路透社统计，美国冠病住院人数上月激增45%，病例数跳增40%，以七天均值计算，平均每天新增12.3万例。本月，冠病病例数继续激增，卫生官员、城市和州都在为奥密克戎变种的进一步传播做准备。

据中新社报道，美国公共卫生官员表示，继在南非和英国等国家快速蔓延之后，奥密克戎很可能成为美国主要的变体病毒，而且可能让仍在努力控制今年夏天德尔塔病例激增的医院承受更多压力。

美国顶级传染病学家、国家过敏症和传染病研究所主任福奇周六（18日）表示，无论如何，奥密克戎惊人的传染力意味着它可能引发许多额外的死亡。

据美国全国广播公司报道，白宫官员表示，美国总统拜登将在来临的周二（21日）告诉美国民众，政府将如何“应对这一挑战”，即冠病病例数可能上升，并讨论政府与有需要的社区合作的新步骤。

这位官员称，拜登还将“向选择不接种疫苗的美国民众发出严厉的警告，说明他们冬天会是什么样子的。”

白宫发言人普萨基周六（18日）也在推特上确认了这一消息，并表示政府正在为病例数的激增做准备。