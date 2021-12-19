松田圣子之女坠楼 传母女曾为婚嫁事翻脸

（早报讯）日本巨星松田圣子之女神田沙也加（35岁）在周六（18日）坠楼身亡，震撼日本艺坛。据有关人士透露，18日中午在札幌市内的一家酒店发现她血淋淋躺在14楼天台，被推测是坠楼自杀。送往医院急救际时已处于昏迷状态，在当晚离世。

神田沙也加是星二代，父母都是上世纪八十年代，艺坛响当当的人物—-松田圣子（60岁）和神田正辉（70岁）。

18日这天，神田原预定中午在札幌文化艺术剧院参与音乐剧《窈窕淑女》的演出。

松田圣子的哥哥蒲池光久是神田沙也加的经纪人，他今天以公司之名在在官网上发布了神田沙也加死亡的启事。

他写：“2021年12月18日晚上9点40分，神田沙也加（35岁）去世。在此向支持她的粉丝以及关爱她的人们报告。我们仍无法相信和接受这个事实，有关详情正在调查中。”

该公司也拒绝媒体采访，透露松田圣子无法接受这个事实。考虑到松田的情绪，要求媒体记者不要去其住处做采访。

日本女性周刊报道称，松田圣子与神田正辉离婚后，虽多次改嫁，但对女儿十分疼爱。女儿踏入艺坛，很多事都是她亲自操办，母女两还经常同台演出。唯一让她不满的是，女儿选择的结婚对象，母女两曾为此翻脸。

2019年12月，神田沙也加婚姻宣告破裂，但仍在妈妈的鼓励下，继续活跃艺坛。