美共和党议员致函推特 要求制止中共用推特散布虚假信息

（早报讯）美国众议院共和党议员致函推特新任首席执行官，要求制止中国利用推特散布虚假信息。

美国之音报道，美国众议院“中国工作组”主席、来自得克萨斯州的众议员麦考尔（Michael McCaul）和另外13名共和党成员12月16日发表声明说，他们致函推特新任首席执行官阿格拉瓦尔（Parag Agrawal），指中国共产党正在利用推特平台从事恶意活动，散布虚假信息，要求推特予以制止。

信函指出，“中国共产党正在利用推特——一个在中华人民共和国被禁的平台——来就香港民主派和平抗议、冠病起源、新疆正在进行的种族灭绝和运动员的消失在世界各地散布虚假信息，”“我们希望你把在推特担任新的领导职务当作一次机会，处理这些令人关切的问题，确保你的平台不被中国共产党腐化和滥用。”

信函举例说，中国驻南非大使陈晓东2020年3月开始发推，散布冠病起源于美国的虚假信息。推特当时认为这并不违反规定。同年5月有报道说，中共200个外交官和国营媒体账号4月开始一共推出九万条推文，散布冠病起源的虚假信息。

这14名共和党人给推特负责人发出的联名信，对中共利用推特平台掩盖新疆目前针对维吾尔和其他少数族群的种族灭绝行为表示非常关切，认为推特应该立即将此类推文删除。

他们希望推特停止“协助中共对该政权的批评者、包括揭发党的官员的性虐待行为的吹哨人实行内容审查”，并对中国多家官媒账户在推特上散布网球明星彭帅是安全的不实信息表示非常关切。彭帅日前指控中共高官张高丽性侵后与外界失去自由联系。

这封信还说：“我们必须时刻警惕诸如中共这样的恶意行为体在昼夜努力按照他们的形象重新制定国际秩序，在世界各地消灭自由和民主。”

彭帅12月19日现身“2021国际雪联城市越野滑雪中国巡回赛上海杨浦站”决赛现场。她接受《联合早报》短暂采访时强调，从未说过写过任何人性侵她，并表明她早前写给国际女子网球协会（WTA）主席的信“完全出自本人意愿”，自己“一直都很自由”。

当记者问到有关性侵的传闻时，彭帅正色地说：“首先，我要强调一点是非常重要的，我从未说过、写过任何人性侵我，这一点是要非常强调清楚的。”

由美国共和党众议员组成的“中国工作组”成立于2020年5月。这个专门小组对各种来自中国的威胁进行讨论、汇整信息、协调工作以及制定政策建议，并协助相关立法事宜。“中国共组织”负责人麦考尔是众议院外交委员会的首席共和党成员。