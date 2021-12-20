马国水灾导致冠病病例上升 181名灾民确诊

（早报讯）马来西亚发生百年一遇水灾后，卫生部接获181名水灾灾民感染冠病投报，206名灾民被列为密切接触者，全部相关人士都已被送往医院或隔离中心接受观察。

卫生部长凯利今日（12月20日）在国会召开记者会指出，截至上午11时，经过卫生部在临时疏散中心进行筛检后，发现181人确诊，全部是无症状和轻症患者。

“这些确诊者已被送往医院、低风险治疗和隔离中心（PKRC）或专门收治确诊灾民的特别水灾临时疏散中心。”

这181名确诊者分别来自雪兰莪（117人）、彭亨（52人）吉兰丹（6人）、吉隆坡（4人），马六甲和森美兰各1人。

他提到，有206名灾民被列为密切接触者，已被送往低风险治疗和隔离中心、特别水灾临时疏散中心、隔离中心或医院。

“卫生部预料会因为水灾，导致确诊病例增加。疏散的过程具有很高感染风险，因为有些公共卫生措施无法全面遵守。我们表示理解，因为拯救灾民性命是首要任务，不过我们会做好应对病例增加的准备。”

他表示，卫生总监也已指示各州卫生局做好准备。

他说，卫生部将会增加官员到场支援，其中有291人已经派往水灾重灾区彭亨。

“我们将继续在临时疏散中心进行筛检，以尽早发现确诊者，将他们隔离治疗。口罩、消毒液也在两天前，已经送往临时疏散中心。”